В Английской Премьер-лиге стартовал 18-й тур — 26 декабря проходят матчи всех двадцати команд.

Идущий на первом месте «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» — матч завершился со счётом 4:0. Голами отметились Деян Ловрен, Мохамед Салах, Джердан Шакири и Фабиньо. Сухой разгром удался и «Тоттенхэму» — со счётом 5:0 был обыгран «Борнмут». Голы на свой счёт записали Кристиан Эриксен, Лукас Моура и Харри Кейн, а Сон Хын Мин оформил дубль.

«Манчестер Сити» со счётом 2:1 проиграл «Лестеру» и уступил «Тоттенхэму» вторую строчку турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» обыграл аутсайдера лиги «Хаддерсфилд» (3:1), «Эвертон» со счётом 5:1 разгромил «Бернли», а «Кристал Пэлэс» и «Кардифф Сити» сыграли нулевую ничью. Голами обменялись «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».