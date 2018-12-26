Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал прогресс россиянина Карена Хачанова.

В интеркью Khaleej Times Тим признался, что не сомневался в прорыве Хачанова. По его мнению, россиянин не имеет слабых сторон и является высоким игроком с мощными резкими ударами. Итоговое 11-е место в рейтинге ATP Тим считает отличным достижением. Австриец уверен, что в 2019 году Хачанов войдёт в десятку рейтинга.

Отметим, Тим и Хачанов стали соперниками по выставочному турниру в Абу-Даби. Австрийский теннисист признался, что все мотивированы удачно проявить себя на соревнованиях, так как с помощью матчей можно понять, насколько хороша готовность к официальному сезону и как провели межсезонье соперники.

Если Хачанов одержит победу, то в следующем поединке ему предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем.