Московский ЦСКА опубликовал на YouTube-канале видеоролик под названием «Вечерний Гинер».

Видео является пародией на телепередачу «Вечерний Ургант». В роли главных героев шоу выступили президент ЦСКА Евгений Гинер, тренер команды Виктор Гончаренко и один из ведущих «Вечернего Урганта» Александр Гудков.

Гинер заявил в эфире, что 2018 год был для ЦСКА неоднозначным. Из-за обновления состава путёвку в Лигу чемпионов завоевала одна команда, а играла в еврокубке другая. Президент поблагодарил болельщиков за поддержку на домашнем стадионе, на выезде и в «Лужниках», где ЦСКА играл матчи группового этапа Лиги чемпионов.

«В гости» к Гинеру пришёл Гончаренко, и Гинер задал ему вопрос, готов ли ЦСКА стать чемпионом. Тот ответил положительно, и Гинер произнёс: «Работаем!»