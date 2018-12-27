Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о поддержке фигуристки Алины Загитовой, которую назвали в её честь.

В комментарии «Спорт Экспрессу» Кабаева заявила, что следит за выступлениями Загитовой и считает спортсменку очень яркой и талантливой. Она добавила, что фигуристка побеждает не из-за того, что её назвали в её честь, а из-за трудолюбия и целеустремлённости — качеств, которые появились у неё благодаря родителям и тренерам.

Кабаева призналась, что не общалась с Загитовой после Олимиады, но позвонила ей после чемпионата мира 2018 года, где фигуристка выступила неудачно. Бывшая гимнастка сказала своей тёзке, что у спортсменов бывают как триумфы, так и поражения.

Напомним, на завершившемся недавно чемпионате России Загитова стала пятой из-за ошибок в произвольной программе. Этот результат позволил ей отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы.