Президент СБР Владимир Драчёв рассказал об изменении в критериях отбора на этапы Кубка мира.

В комментарии пресс-службе СБР Драчёв заявил, что раньше биатлонистам было необходимо выиграть одну гонку на «Ижевской винтовке» и один раз быть в топ-6, но теперь отбор идёт по очкам. Преимущество по-прежнему дают первые места.

В числе кандидатов Драчёв назвал Светлану Миронову и Маргариту Васильеву — биатлонисток, которые быстро бегут, но не всегда могут избежать ошибок на стрельбище. Цель СБР — отобрать спортсменов, которые могут выиграть.

«Ижевская винтовка» продлится до 29 декабря. Победителями первых гонок стали Наталья Гербулова и Алексей Слепов.

Этап Кубка мира в Оберхофе будет проходить с 10 по 13 января.