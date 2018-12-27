Два российских лыжника и три тяжелоатлеты дисквалифицированы за употребление допинга.

Как сообщает официальный сайт РУСАДА, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) наложила наказание на Владимира Эссенсона и Максима Милаша: оба не смогут принимать участие в гонках в ближайшие четыре года. Отстранение отсчитывается с 12 сентября и 17 августа соответственно.

Федерация тяжёлой атлетики (ФТАР) дисквалифицировала Саида Азимова, Антония Савчука и Светлану Трофимову. Азимов и Трофимова пробудут вне спорта четыре года с 8 августа и 3 декабря соответственно. Призёр юношеского чемпионата мира Савчук пропускает полгода с 25 июня — его дисквалификация уже истекла.

Ранее ФЛГР дисквалифицировала Полину Ковалёву.