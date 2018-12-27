Итальянская «Аталанта» хочет избавиться от футболиста «Зенита» Эмилиано Ригони, который находится в клубе на правах аренды.

По информации издания Corriere dello Sport, «Аталанта» также планирует расстаться с Марио Пашаличем, Марко Тумминелли и Лукой Вальцания. Перейдя в итальянский клуб, Ригони сделал дубль в ворота «Ромы» и отметился голом «Милану», но затем Джан Пьеро Гасперини перестал включать его в основной состав и начал выпускать на замену.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее говорил, что возвращение аргентинца в «Зенит» реально.

Ранее СМИ сообщали о том, что футболист не хочет возвращаться в Россию по ее окончании. Однако Ригони позже опроверг эту информацию. Если «Аталанта» всё же захочет оставить Ригони у себя, ей придется выплатить «Зениту» 15 миллионов евро.