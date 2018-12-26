В очередном матче 19-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра завершилась с счётом 1:1.

Счёт открыли гости — подопечные Унаи Эмери. Гол на седьмой минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Александра Ляказетта. «Брайтон» сравнял счёт за десять минут до конца первого тайма усилиями Юргена Локадии.

«Арсенал» идёт на четвёртом месте с 38 очками, но может опуститься в турнирной таблице, так как матч «Челси» и «Уотфорда» стартует в 22:30 по московскому времени. В случае победы «Челси» обойдёт «Арсенал».

Ранее состоялись матчи других команд: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» одержали разгромные победы, смог выиграть у аутсайдера «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сити» неожиданно уступил «Лестеру». Таким образом, «Ливерпуль» укрепил лидерство, а «Тоттенхэм» потеснил «Сити» со второй строчки.