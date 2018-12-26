В очередном матче дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» уступил в гостях «Сочи». Игра завершилась со счётом 3:1.

Хозяева открыли счёт в концовке первого периода: Денис Мосалёв забил с передачи Юрия Александрова. Во втором периоде «Ак Барс» сравнял счёт усилиями Артёма Лукоянова, которому ассистировал Андрей Марков.

Но уже спустя две минуты хоккеисты «Сочи» снова вышли вперёд — отличился Станислав Бочаров, а ассистентские очки записали Юрки Йокипака и Зият Пайгин. Итоговое преимущество установил Никита Щитов, которому отдали пасы Егор Рыков и Мартин Бакош.

В параллельных матчах «Слован» обыграл «Торпедо» по буллитам, «Северсталь» взяла верх над «Спартаком», а «Йокерит» в овертайме уступил «Динамо».