Главный тренер СИКа Алексей Еременко может возглавить «Оренбург», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, на пост главного тренера в оренбургском клубе также рассматривается кандидатура бывшего вратаря Романа Березовского. Отмечается, что возможные изменения в тренерском связаны с приходом нового менеджмента.

Ранее СМИ сообщали, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург». Такое тренерское назначение может случиться, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.

Отметим, Александр Еременко — отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко.

В данный момент оренбургский клуб возглавляет российский тренер Владимир Федотов. После 16 матчей российской премьер-лиги «Оренбург» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.