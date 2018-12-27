В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании со счетом 14:0.

В составе канадцев первый на турнире покер оформил Максим Комтуа, первый хет-трик на счету Моргана Фроста. По дублю оформили Оуэн Типпетт и Брет Лиасон. Кроме того, Эван Бушар отметился ассистентским хет-триком, а Коди Глас — ассистентским покером.

Вратарь канадской сборной Майкл ДиПьетро отличился голевой передачей и оформил первый шатаут в турнире.

Отметим, сборные Канады и Дании — соперники российской команды по групповому этапу молодежного чемпионата мира. С датчанами команда Валерия Брагина встретится 28 декабря, а с канадцами сыграет 1 января.

Напомним, молодежный чемпионат мира-2019 проходит в Канаде с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.