Серхио Рамос не смог удержать слёз: череда ошибок при аодготовке к мундиалю приводит к закономерному финалу. Фото: официальный сайт ФИФА

Серхио Рамос не смог удержать слёз: череда ошибок при аодготовке к мундиалю приводит к закономерному финалу. Фото: официальный сайт ФИФА

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет команду, если ее главным тренером станет португальский наставник Жозе Моуриньо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, защитник выразил готовность уйти из-за непростых отношений Рамоса с Моуриньо в те времена, когда португалец возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» может вернуть Моуриньо после окончания нынешнего сезона. Мадридцы хотят подписать контракт с тренером после 1 июля 2019 года, чтобы не платить неустойку «Манчестер Юнайтед» в размере пяти миллионов евро.

Напомним, в середине декабря «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью. Клуб на своем официальном сайте пожелал своему бывшему главному тренеру успехов в дальнейшей работе.