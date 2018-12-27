Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поделился мнением о лучшем тренере года в ММА.

По словам Нурмагомедова, в этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендес, а другие варианты даже можно не рассматривать.

«Назовите мне тренера, который владеет тремя поясами в UFC? Нет таких, кроме Мендеса», — заявил Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Поединок проходил в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе, Нурмагомедов победил досрочно в четвертом раунде, применив к сопернику удушающий приём. После боя Нурмагомедов самовольно покинул октагон и стал инициатором масштабной драки с участием представителей обеих команд. Также потасовка началась и внутри клетки.