Полузащитник «Пари Сен Жермен» Адриен Рабьо может стать футболистом каталонской «Барселоны», сообщает Paris United.

По информации источника, сине-гранатовые предложили полузащитнику соглашение на 10 миллионов евро в год и подписной бонус на такую же сумму. Отмечается, что «Барселона» планирует подписать Рабьо зимой.

Отметим, контракт футболиста с «Пари Сен Жермен» заканчивается летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Адриен Рабьо провел в чемпионате Франции 12 матчей, отметился двумя мячами и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что француз отказался продлевать контракт со своей командой. Руководство «ПСЖ» предложило Рабьо новое соглашение, согласно которому он будет получать зарплату в размере 8 миллионов евро, однако футболист ответил отказом. Свое решение он аргументировал тем, что хочет покинуть французскую Лигу 1 и выступать в другом чемпионате.