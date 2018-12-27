Нападающий молодежной сборной Канады Оуэн Типпетт поделился мнением о победе своей команды над сборной Дании (14:0).

По его словам, игра против Дании показала, что сборная Канады может сделать все, что хочет в нападении, и может забивать не только одним звеном или двумя, но и всеми.

Он отметил, что игра в новогоднюю ночь будет великой, и с каждой игрой, которая к ней ведет, канадские хоккеисты будут стараться быть все более и более уверенными.

Напомним, в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании со счетом 14:0.

В составе канадцев первый на турнире покер оформил Максим Комтуа, первый хет-трик на счету Моргана Фроста. По дублю оформили Оуэн Типпетт и Брет Лиасон. Кроме того, Эван Бушар отметился ассистентским хет-триком, а Коди Глас — ассистентским покером.