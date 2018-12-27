Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о ситуации, сложившейся вокруг отстранения от матчей полузащитника клуба Раджи Найнгголана.

По словам Спаллетти, в «Интере» есть правила, установленные в начале сезона, и тренер «не делает проблему из ничего», а должен обеспечивать соблюдение этих правил. Он отметил, что в футболе эти правила важны точно так же, как и мяч.

Спаллетти рассказал, что Найнгголан не был допущен только до игры против «Наполи», а также получил штраф. Однако итальянский специалист считает, что у игроков много денег, и потому штрафы не являются для них проблемой, а отстранение от игры оказывает эффект. По словам Спаллетти, которые приводит Sky Sport Italia, Найнгголан не подводил его, а просто повел себя не так, как следовало.

Напомним, ранее Найнгголан был отстранен от матча Серии А против «Наполи» за опоздание на тренировку.

Позже в сети появилась аудиозапись разговора футболиста с его другом. На записи Найнгголан сообщает, что хочет вернуться в римский клуб, а в «Интере» делают все, чтобы он ушел.