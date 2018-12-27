Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о победе своей команды над «Уотфордом» (2:1).

По словам Сарри, в матче против «Уотфорда» «Челси» мог победить с другим счетом, потому что за последние 20-25 минут команда упустила несколько возможностей. Он отметил, что в конце матча его команда проявила себя отлично в плане психологии.

Итальянец добавил, что Эден Азар способен играть на любой позиции и прекрасно взаимодействует с партнерами, а «Челси» нужно держаться как можно ближе к первой четверке. Тренер заявил, что задача его команды на этот сезон — выйти в Лигу чемпионов и не сильно отстать от лидеров.

Напомним, в матче 19-го тура английской премьер-лиги «Челси» обыграл «Уотфорд» в гостях со счетом 2:1. У команды Сарри дубль оформил Эден Азар, единственный мяч хозяев забил Роберто Перейра.