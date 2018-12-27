Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел два поражения в первый день чемпионата мира по рапиду в Петербурге.

В первые пять раундов действующий обладатель шахматной короны сначала потерпел два поражения, а затем одержал три победы.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обошелся без поражений в первый день и набрал 3,5 очка.

Наиболее удачно на старте первенства выступили россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, которые одержали по четыре победы в пяти встречах и набрали по 4,5 очка. Также такое же количество очков набрал иранский шахматист Алиреза Фируза.

Среди женщин в первый день состоялось четыре тура по рапиду, и по его итогам лидирует представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь. Второй идет украинка Анна Музычук.