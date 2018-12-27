Во время матча 19-го тура английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брайтоном» главный тренер лондонцев Унаи Эмери кинул бутылку с водой на трибуну и попал в одного из зрителей.

Тренер сделал от досады, а когда случайно попал, то сразу принес болельщику извинения.

«Попросил у болельщика прощения. Я был разочарован ходом игры. Конечно же, я не хотел попасть в человека», — сказал Эмери, слова которого приводит ВВС, после матча.

Unai Emery apologises to Brighton fan after hitting him with water bottle https://t.co/0DIhkoNnUK pic.twitter.com/l6l1LDuzsY — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 26, 2018

Напомним, «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» со счетом 1:1. В составе канониров единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, у «Брайтона» отличился Юрген Локадия.

Отметим, после матча с «Брайтоном» «Арсенал» с 38 очками поднялся на четвертое место таблицы английской премьер-лиги. В следующем туре команда Унаи Эмери 29 декабря в гостях сыграет с «Ливерпулем».