Травма форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оказалась несерьезной, сообщает The Athletic.

По информации источника, баскетболист вернется к матчам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в ближайшее время.

Ранее форвард «Лейкерс» из-за травмы не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Голден Стейт Уорриорз».

Напомним, встреча с «Голден Стейт Уорриорз» закончилась в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 127:101.

Отметим, в ноябре Леброн стал пятым баскетболистом в истории НБА, которому удалось перешагнуть рубеж в 50 очков за матч, выступая за три разные команды. Ранее подобным результатом отмечались лишь Уилт Чемберлен, Мозес Мэлоун, Бернард Кинг и Джимал Кроуфорд.