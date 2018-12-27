Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, его команда может уйти в другую гоночную серию из-за неопределенного будущего Формулы-1.

По словам Марко, соглашение «Ред Булла» с Формулой-1 действует до 2020 года, и до тех пор, пока не будет установлен регламент на двигатели и пока не подпишется Договор согласия, ни «Ред Булл», ни «Хонда» не будут принимать решения.

Советник концерна добавил, что «Ред Булл» может покинуть Формулу-1 и перейти в гонку «24 часа Ле-Мана».

Кроме того Марко отметил, что «Ред Булл» моежт сделать что-то еще в других гоночных сериях. «Для WEC у нас есть гиперкар «Валькирия», — приводит слова советника Motorsport-Total.

Отметим, класс гиперкаров введут в WEC в сентябре 2020 года, он заменит нынешнюю категорию LMP1.