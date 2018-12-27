Следователям стала известна причина убийства вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой, сообщают «Вести.ру».

По информации источника, причиной стал отказ 16-летней спортсменки возобновить отношения с молодым человеком. Об этом признался сам убийца девушки, который также рассказал, что совершил преступление на пустыре возле дома пловчихи.

Напомним, Сафия Аскарова была мастером спорта по плаванию и серебряным призёром юниорского первенства России. В начале месяца она участвовала в турнире «Резерв России», который проходил в Саранске.

Ранее сообщалось о трагической гибели чемпионки России по панкратиону Ирины Рыбниковой. Спортсменка погибла из-за того, что уронила в ванну телефон, который стоял на зарядке.