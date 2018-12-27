Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде против хабаровского «Амура».

Встреча пройдет на хабаровской «Платинум Арене» и начнется в 12:30 по московскому времени.

Армейский клуб в последних пяти матчах потерпел два поражения — сначала команда Ильи Воробьева 20 декабря проиграла в овертайме рижскому «Динамо» со счетом 2:3, а через два дня в матче «Зимней классики» разгромно уступила московскому ЦСКА со счетом 1:4. Последняя встреча петербургских армейцев завершилась победой над пекинским «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3.

«Амур» проиграл три последних матча из пяти. Команда Николая Борщевского уступила «Куньлуню», «Сибири» и московскому «Динамо». Однако хабаровчанам удалось обыграть тот же «Куньлунь» и подольский «Витязь».