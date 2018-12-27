Проживающий в России «человек-подъемный кран» Влад Алхазов побил собственный рекорд, присев со штангой весом 525 кг без специальных приспособлений. Таким образом израильтянин стал первым человеком в истории, поднявшим такой вес всего лишь с перебинтованными коленями.

Прошлый поднятый 180-килограммовым спортсменом вес составлял 500 кг.

41-летнему атлету также принадлежит мировой рекорд 10-летней давности в приседаниях в экипировке, равный 567,5 кг. Он все еще не побит.

Стоит отметить, что Алхазов несколько лет назад перенес операцию по трансплантации связок колена.