Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон по окончании текущего сезона продолжит выступать за «ПСЖ». Французский клуб намерен автоматически пролонгировать истекающее соглашение Буффона еще на один сезон.

Буффон перешел в «ПСЖ» минувшим летом, покинув туринский «Ювентус», где 40-летний вратарь выступал 17 лет. В текущем сезоне французского чемпионата Буффон сыграл за «ПСЖ» восемь матчей, в которых пропустил четыре мяча.

Годовой оклад итальянца в «ПСЖ» составляет 7 млн евро и по всей видимости не изменится.

Отметим, что французы уверенно лидирует в своем чемпионате с 47 очками. Ближайший матч «ПСЖ» сыграет против «Амьена» уже после новогодних праздников — 12 января.