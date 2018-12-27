Полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вновь выступать за «Спартак» — спустя полгода после игры за московский клуб. По информации «Чемпионата», возможен вариант, при котором 26-летний голландец окажется в «Спартаке» на правах аренды до конца текущего сезона. По сообщению источника, в этом переходе заинтересован сам Промес, а «Севилья» готова отпустить полузащитника, который редко попадает в состав испанского клуба.

Напомним, Промес перебрался в «Севилью» из «Спартака» в конце августа. За это время в составе новой команды голландец принял сыграл в 14 матчах испанского чемпиона и ни разу не смог отличиться за новый клуб.

Отметим, что Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он выиграл титул чемпиона России позапрошлого сезона.