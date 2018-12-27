Также она рассказала, что пока маленький сын жил с ним, Кержаков не пускал бывшую жену даже на территорию своего коттеджа.

Напомним, Кержаков обвинял свою супругу в приёме наркотических веществ и забрал общего сына. Через суд женщина сумела добиться права вернуть сына, но футболист отказывался исполнить законное решение. 24 декабря Тюльпанова пришла в дом бывшего мужа с матерью и судебными приставами. На данный момент ребенок проживает с ней.

Также с Кержаковым живёт сын от его второй жены Екатерины Сафроновой, которую он также якобы уличил в приёме наркотиков. Первая дочь Дарья живёт с матерью Марией Головой.