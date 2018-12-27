Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси вспомнил времена соперничества с Криштиану Роналду. По словам аргентинца, Кришитану много забивает и дает команде — его не хватает мадридскому «Реалу».

«Уход такого футболиста, как Криштиану, сказался бы на любой команде. Это было отличное время, когда мы были в одной лиге и каждый раз старались добиться победы со своими командами, Это было очень здоровое противостояние, в нем мы оба хотели усилить свою игру. И это было здорово для зрителей», — приводит словам Месси Marca.

Напомним, что Роналду и Месси выступали в испанском чемпионате на протяжении 9 лет. За это время они забили больше всех в мире и побили все рекорды результативности в испанском чемпионате.