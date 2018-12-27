Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева дала совет двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. По словам Кабаевой, Медведевой стоит уделять меньшее внимание соцсетям.

«Женя очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, она еще себя покажет. Если не будет сидеть в соцсетях. Те, кто на нее нападает, понятия не имеют, что такое спорт. Какой самоотдачи он требует», — сказала Кабаева.

Отметим, что в ноябре Медведева сказала, что не будет использовать социальные сети, так ей «стало невозможно жить». Однако на прошлой неделе фигуристка заявила, что возвращается в соцсети, поскольку негатива стало меньше. Кабаева сказал, что в их время спортсменки не сидели в соцсетях (которых еще не было) и не обращали внимание на СМИ.

«Мы просто работали, нали себе цену — знали, что хотим, шли к цели и побеждали», — отметила Кабаева.

Напомним, что на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Медведевой не удалась короткая программа, после которой спортсменка занимала 14-е место. После произвольной программы Медведева улучшила свои позиции, взобравшись на седьмую строчку.