Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником московского «Спартака» Владиславом Пантелеевым. Хавбек подписал соглашение сроком на три с половиной года и будет выступать в казанской команде под восьмым номером.

Пантелеев является воспитанником академии «Спартака». Футболист, которому уже 22 года, провел за молодежный состав 73 игры, а также выходил на поле в 104 встречах за «Спартак-2». В общей сложности на его счету 61 гол. Осенью Пантелеев впервые вышел на поле в матчах за молодежную сборную России, а также провел два матча за основу «Спартака».

Отметим, что Пантелеев является ярким исполнителем стандартных положений, что особенно приглянулось наставнику «Рубина» Курбану Бердыеву.