Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Бешикташ», выставлен турецким клубом на трансфер. 34-летний Вагнер попал в список игроков, которые покинут команду. Помимо Вагнера в этом шорт-листе экс-игрок «Рубина» Гекхан Тере.

В текущем сезоне Вагнер Лав сыграл за «Бешикташ» 16 матчей во всех турнирах и отметился семью забитыми голами. Напомним, что Лав оказался в «Бешикташе» в январе уходящего года, подписав контракт с турками на два с половиной года. «Бешикташ» неважно играет в текущем чемпионате, занимая седьмое место.

Вагнер Лав — легенда московского ЦСКА. Он сыграл за армейский клуб 173 матча и забил 86 голов, придя в стан ЦСКА в 2004 году. В 2012-м он покинул ЦСКА, а в 2013-м вернулся, чтобы провести еще 15 игр за армейцев.