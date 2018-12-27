Мотогонщики Евгений Бобрышев, Всеволод Брыляков и Артем Гурьев попали в список спортсменов, официально утвержденных команд-участниц чемпионата мира по мотокроссу, который стартует в марте в аргентинской Патагонии.

Как сообщают «Мотогонки.Ру», Бобрышев поедет на Kawasaki за BOS GP, Брыляков на Yamaha за Yamaha Racing Team, а Гурьев заявлен единственным пилотом AG Racing. Все команды представляют класс MXGP. Среди команд-участниц MX2 россияне отсутствуют.

Чемпионат мира стартует 2-3 марта, а закончится в сентябре в Гонконге. В июне серия Гран-При приедет в Россию.