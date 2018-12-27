Матч петербургского СКА с «Амуром» стартовал на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Армейский клуб в последних пяти матчах потерпел два поражения — сначала команда Ильи Воробьева 20 декабря проиграла в овертайме рижскому «Динамо» со счетом 2:3, а через два дня в матче «Зимней классики» разгромно уступила московскому ЦСКА со счетом 1:4.

Последняя встреча петербургских армейцев завершилась победой над пекинским «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3. При этом изначально СКА уступал две шайбы. По словам главного тренера команды Ильи Воробьева, «ребята собрались и вытащили игру». В воротах СКА находился бывший игрок китайской команлы Хелльберг.