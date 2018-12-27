Двукратная чемпионка мира, провалившая чемпионат России в Саранске, Евгения Медведева будет отмечать Новый год с семьей в Москве. В своих инстаграм-сторис спортсменка опубликовала видео, в котором восхитилась украшением столицы накануне праздника.

«Знаете, мы сейчас с мамой едем по центру города, и мы немножко в шоке, потому что такую Москву ещё ни разу не видели. Можно без сомнений сказать, что предновогодняя Москва — самый красивый город в мире», — сказала Медведева.

Ранее фигуристка рассказала, что новогоднее настроение появилось у нее только по прибытии в Москву.

Напомним, в Саранске серебряная медалистка Игр-2018 провалила короткую программу, став только 14. Это помешало ей отобраться на Чемпионат Европы, который стартует в Минске 21 января. Первым номером сборной в Белоруссию едет Станислава Константинова. Также заявлено участие Алины Загитовой и Софьи Самодуровой. Медведева, как и проболевшая чемпионат России Елизавета Туктамышева, стала запасной.