В Казани состоялось заседание Федерации футбола Татарстана. Там было принято решение, которое предполагает выдвижение на пост президента Российского футбольного союза бывшего президента «Зенита» председателя совета директоров петербургского клуба Александра Дюкова.

Для выдвижения Дюкова на пост кандидата ему необходимо собраться голоса пяти футбольных организаций, которые являются членами РФС.

Отметим, что Дюков является председателем правления и гендиректором ПАО «Газпром нефть». В РФС он возглавляет комитет программ развития футбола.

Напомним, что в декабре пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Выборы нового руководителя организации пройдут на отчетно-выборной конференции 22 февраля.