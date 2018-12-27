Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев может уйти из казанского клуба, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, основной голкипер «Рубина» не поедет на первый сбор с основной командой.

Отмечается, что руководство клуба из Татарстана ведет переговоры с Джанаевым о понижении его заработной платы, так как вратарь – один из самых высокооплачиваемых футболистов «Рубина». Если стороны не придут к общему знаменателю, «Рубин» готов проститься с голкипером.

В нынешнем сезоне Джанаев провел всего четыре матча российской премьер-лиги, так как пропустил остальные игры из-за травмы плеча.

Напомним, в «Рубин» Сослан Джанаев перешел в 2017 году из «Ростова». За сборную России вратарь провел один матч против сборной Коста-Рики, который завершился поражением россиян со счетом 3:4.