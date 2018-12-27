Глава петербургского чаптера HOG Harley Артем Гарибян в своем недавнем полете стал героем — он спас жизнь пассажиру, которому стало плохо в самолете. Президент Мотоассоциации Петербурга Григорий Путинцев, в мотомире Юрич, расспросил его об этом случае и взаимопомощи, присущей мотоциклистам.

Слышал, что ты спас человеку жизнь в самолете. Артём, это правда?

Хвалиться нечем, человеку в полете стало плохо, он страдает гипертонической болезнью. Перед полетом ему сделали инъекцию, которая не помогла, и у него взлетело давление, он потерял сознание. Человек посинел, начал заваливаться язык – пришлось оказать первую медицинскую помощь. Понятно, что это практически нереально при ограничении медикаментов и аппаратуры. Хорошо, что на борту оказалась коллега, у которой были препараты. Мы довели больного до посадки, человек был в сознании, а при приземлении сотрудники скорой помощи нас встречали в аэропорту.

Что в это время делали другие пассажиры?

Когда услышали переполох от того, что человек упал, начали оглядываться. Паники никакой не было, никто не любопытствовал. Сопереживали и выполняли все инструкции экипажа, поэтому ситуация была нормальной. Сотрудники компании «Аэрофлот» тоже проявили служебное соответствие и отработали в этой ситуации достаточно достойно. Командир корабля услышал, что ситуация чрезвычайная, ускорил полет, и мы приземлились раньше срока. Слава Богу, что все закончилось хорошо.

Мне кажется, что это то, что отличает мотоциклистов — взаимовыручка. У нас обостренное чувство справедливости. Мотоциклист всегда поможет другому. Если видит шлем на асфальте — понимает, что случилась беда и спешит помочь. Я вот уже готовлю летний фестиваль St. Petersburg Harley Days. Ты же мне в этом поможешь?

Естественно. Мы же партнеры. Во-первых, наш чаптер будет встречать иностранных гостей на границе. Цель этого мероприятия, как ты понимаешь, – оказать гостеприимство. Во-вторых, мы проведем экскурсии по историческим местам города, мотоквест по достопримечательностям Петербурга. Если нужны будут тестовые заезды на мотоциклах – тоже можешь на нас рассчитывать. Ну и в нашей клубной зоне на самом фестивале встретим гостей самым приветливым образом.