Главный тренер «Спартака» Олег Кононов во время традиционной встречи с ветеранами красно-белого клуба поздравил их с Новым годом.

«Поздравляю заслуженных спартаковцев с Новым годом», — сказал Кононов и пожелал ветеранам крепкого здоровья, и отметил, что всем остальным желает единства, без которого не достичь результата.

Кононов, слова которого приводит пресс-служба красно-белых, пообещал, что «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал для московского клуба победным.

Отметим, в данный момент команда Кононова идет на четвертой строчке в таблице российской премьер-лиги и уступает идущему на первом месте «Зениту» шесть очков.

Напомним, Олег Кононов возглавил московский клуб после того, как предыдущий наставник итальянец Массимо Каррера был отправлен в отставку. Руководство красно-белых сочло результаты, которые показывала команда при Карерре, неудовлетворительными, поэтому пригласило на его место Кононова.