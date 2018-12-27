Канадский нападающий Тейлор Бек стал игроком омского «Авангарда», сообщает официальный сайт команды.

Форварда обменяли из пекинского «Куньлунь Ред Стар» на права на шведского нападающего Акселя Хольстрема. Контракт хоккеиста с омичами будет действовать до конца текущего сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне 27-летний канадец провел 39 матчей и набрал 22 (9+13) очков.

Ранее омский «Авангард» обменял нападающего Богдана Якимова в «Северсталь» на денежную компенсацию. Якимов подписал контракт с «Авангардом» в конце ноября и провел за команду пять матчей в этом сезоне.

В данный момент «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей. «Куньлунь» провел на три матча меньше и идет на девятом месте в таблице Востока и набрал 37 очков.