Российский керлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Об этом агент спортсмена Андрей Митьков написал на своей странице в Facebook.

Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявлял, что считает решение суда нелогичным, а Александр Крушельницкий планирует подать апелляцию.

Напомним, о дисквалификации Крушельницкого стало известно 4 декабря. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 12 февраля 2018 года.

Ранее агент керлингиста Александра Крушельницкого Андрей Митьков в разговоре с корреспондентом Nevasport прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию своего клиента и рассказал, что спортсмен планирует делать дальше.