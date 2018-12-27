Главный тренер петербургского «Зенита» Александр Климкин поделился мнением о победе своей команды над «Уралом» и рассказал, перейдет ли в стан сине-бело-голубых игрок московского «Динамо» Сергей Гранкин.

По словам Климкина, «Зениту» присуще терять преимущество в третьем сете, и такое уже было в предыдущих играх. Тренер не считает, что это расслабление, скорее потеря собранности.

Климкин, слова которого приводит сайт ВФВ, отметил, что никак не может прокомментировать информацию о переходе Сергея Гранкина в «Зенит», потому что игрок не будет переходить в петербургский клуб.

Напомним, «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал верх над екатеринбургским «Уралом» в чемпионате России. Игра завершилась со счётом 0:3 (24:26, 25:27, 22:25).

«Зенит» играл на выезде и в напряжённой борьбе сумел победить в трёх партиях. Команда ведёт борьбу за пятое место. Для «Урала» поражение стало седьмым в десяти матчах — клуб опустился на 12-е место турнирной таблице.