Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, что в будущем может продолжить свою карьеру в российской премьер-лиге.

По его словам, на данный момент он доволен, что играет в Европе, и доволен выступлением за «Валенсию».

Однако в будущем игрок не исключает, что попробует себя в России. «Не на следующий год, а может через два-три года», — сказал Черышев на YouTube-канале «4D: Четкий футбол».

Ранее Черышев признавался, что мог перейти в один из российских клубов, но отказался, так как чувствует в себе силы выступать в сильном чемпионате.

Отметим, в нынешнем сезоне Черышев сыграл 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

Недавно Черышев попал в число ста лучших футболистов уходящего года по версии The Guardian.