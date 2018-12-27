В возможном усилении «Зенита» всегда будут всплывать фамилии бывших игроков клуба. Ведь многие из них оставили о себе добрую славу, а потому болельщики сине-бело-голубых всегда будут ждать их назад. Кого из бывших футболистов клуба не хватает сейчас на поле? Кто необходим Семаку?

Доменико Кришито, левый защитник (время в «Зените» — 2011-2018)

Кришито покинул «Зенит» перед началом текущего сезона, после чего мы все поняли, как же он был хорош. Дыра слева в защите на данный момент невосполнима. Ни Набиуллин, ни Чернов не дают и половины от того качества, что создавал на позиции левого фуллбека итальянец. Его возвращение, впрочем, нереально — игрок давно хотел завершить карьеру в Италии.

Эзикиэль Гарай, центральный защитник (время в «Зените» — 2014-2016)

Самый классный защитник в истории «Зенита» априори не может быть плохим усилением. С Гараем в паре оборона «Зенита» выглядела сверх надежной, а его умение начинать атаки было на великолепном уровне. Возвращение Гарая — еще одна нереальная задача. Жене футболиста не понравилось в России, а потому защитника в зенитовской футболке мы больше не увидим.

Аксель Витцель, центральный полузащитник (время в «Зените» — 2012-2017)

По Витцелю в «Зените» страдать не принято, а между делом полузащитник сборной Бельгии помог бы сильно. Его умение сохранять мяч в условиях прессинга, укрывать его корпусом, цепко играть в отборе и показывать процент точных передач выше 90% ценятся сейчас в дортмундской «Боруссии». Возвращение Витцеля нереально — после китайской командировки он проводит великолепный сезон в Бундеслиге и точно не захочет оттуда уходить.

Жулиано, атакующий полузащитник (время в «Зените» — 2016-2017)

Бразильский полузащитник идеально бы вписался в нынешнюю схему Сергея Семака — он бы выходил оттянутым нападающим под Артемом Дзюбой. Увы, продажа Жулиано — еще одна нелепая сделка «Зенита» времен Роберто Мачини. Жулиано отдали в «Фенербахче» после того, как выдал блестящий сезон в «Зените». Отдали его по одной причине — «Манчини не любит работать с бразильцами». Возвращение бразильца невозможно — в «Фенербахче» он не закрепился и отправился играть в Саудовскую Аравию.

Халк, крайний нападающий (время в «Зените» — 2012-2016)

Халка можно по праву считать одним из лучших игроков в истории «Зенита». По крайней мере, в пятерку лучших он входит точно. И уж точно он первый по исполнительскому мастерству. Конечно, его навыки — сумасшедший удар с левой, дриблинг и скорость, пригодились бы «Зениту» и сейчас. Тем более, что Халк — лучший партнер в игровой карьере Артема Дзюбы. Из всей четверки возвращение Халка наиболее реально. Ему осталось доработать двухлетний контракт в Китае, а дальше почему бы не вернуться в «Зенит».