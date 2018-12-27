Пять регионов России приняли решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза.

О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан.

Петербург пока не заявлял о решении выдвигать Александра Дюкова на пост главы организации.

Отметим, для выдвижения Дюкова на пост кандидата ему необходимо собраться голоса пяти футбольных организаций, которые являются членами РФС.

Дюков является председателем правления и гендиректором ПАО «Газпром нефть». В РФС он возглавляет комитет программ развития футбола.

Напомним, что в декабре пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Выборы нового руководителя организации пройдут на отчетно-выборной конференции 22 февраля.