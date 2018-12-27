В Хабаровске в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и СКА открыт счет. В третьем периоде случилось удаление у «Амура» — Кацуба с нарушением правил остановился прорыв Бывальцева. Арбитр Сергей Гусев зафиксировал фол.
СКА воспользовался удалением и реализовал численное неравенство.
Мы ждали! 🤗 @Nail10_1993 открывает счет в Хабаровске! #АМРСКА pic.twitter.com/yDOCYW2eQg
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 27 декабря 2018 г.
Петербуржцы закрепились в чужой зоне. Никита Гусев, по обыкновению, ушел за ворота и стянул на себя двух защитников, после чего сделал скидку на Якупова. Наиль мощно пробил голкипера «Амура».
В нерезультативном поединке пока 0:1.