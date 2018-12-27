В Хабаровске в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и СКА открыт счет. В третьем периоде случилось удаление у «Амура» — Кацуба с нарушением правил остановился прорыв Бывальцева. Арбитр Сергей Гусев зафиксировал фол.

СКА воспользовался удалением и реализовал численное неравенство.

Петербуржцы закрепились в чужой зоне. Никита Гусев, по обыкновению, ушел за ворота и стянул на себя двух защитников, после чего сделал скидку на Якупова. Наиль мощно пробил голкипера «Амура».

В нерезультативном поединке пока 0:1.