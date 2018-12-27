Петербургский СКА в напряженной борьбе и нерезультативном, но от того не менее зрелищном поединке одержал победу над хабаровским «Амуром». Первый гол после удаления у хабаровчан Кацубы забил Наиль Якупов. Второй — за 17 секунд до финального свистка — Артем Земченок. Для него эта шайба стала первой за СКА.

Это вторая подряд победа команды с берегов Невы. Ранее они со счетом 5:3 обыграли пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Для «Амура» это четвертый проигранный матч из последних шести. Команда Николая Борщевского уступила «Куньлуню», «Сибири» и московскому «Динамо». Однако хабаровчанам удалось обыграть тот же «Куньлунь» и подольский «Витязь».