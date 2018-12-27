Московский «Спартак» в своем Twitter объявил, что продлил контракт с полузащитником клуба Александром Ломовицким.

В сообщении в социальной сети «Спартак» пожелал футболисту продолжать прогрессировать и как можно чаще побеждать вместе с командой.

Финансовые подробности и срок соглашения клуб не огласил.

Отметим, ранее о возможном продлении контракта сообщал агент Ломовицкого Валериюс Мижигурскис.

Предыдущий контракт молодого футболиста с красно-белым клубом действовал до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что Ломовицкого хотят приобрести три клуба российской премьер-лиги — «Зенит», «Локомотив» и «Динамо».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел девять встреч российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.