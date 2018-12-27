Всемирно известный норвежский лыжник, дважды выигрывавший чемпионат мира и Олимпиаду Мартин Йонсруд Сундбю назвал простой и скучной программу многодневки «Тур де Ски», которая стартует 29 декабря.

«Чтобы получить как можно больше звёзд, в этом году организаторы решили упростить его (турнир — прим. ред.). Всем не нравится это решение. Организаторы сделали ещё хуже, они как будто наложили в штаны. Эта гонка рассчитана только на зрелищность», — приводит слова Сундбю SVT.

«Тур де Ски» будет проводиться с 29 декабря по 6 января в Италии (Тоблах, Валь-ди-Фьемме), Германии (Оберстдорф) и Швейцарии (Валь Мюстейр).

В составе мужской сборной выступят лидер общего зачета Александр Большунов, победитель последней гонки на Кубке мира Евгений Белов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призеры Олимпийских игр Денис Спицов, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин, а также Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых и Александр Бессмертных.

За женскую команду выступят бронзовые призеры Пхенчхана-2018 Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, призеры эстафеты в Бейтостолене Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.