Российский биатлонист Вадим Филимонов завоевал первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске — «Ижевская винтовка».

Второй результат в гонке продемонстрировал Максим Цветков, на третьей строчке расположился Иван Томилов.

Отметим, победивший в первом спринте Алексей Слепов в этот раз занял 20-ю строчку.

Напомним, в первой спринтерской гонке второе место занял Павел Магазеев, а на третьей строчке расположился Максим Цветков.

Этап Кубка России в Ижевске является отборочным соревнованием на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Ранее биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке на проходящем в Ижевске этапе Кубка России. Гербулова прошла четыре огневых рубежа, допустив всего два промаха. На втором месте оказалась Маргарита Васильева, третье время показала Лариса Куклина.