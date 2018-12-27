Скончался поклонник миланского «Интера», который попал под колеса фургона болельщиков «Наполи» во время столкновений фанатов перед матчем 18-го тура Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Болельщика доставили в больницу и сделали ему операцию, но он погиб от полученных травм.

Напомним, инцидент случился за несколько часов до начала матча «Интер» — «Наполи» недалеко от стадиона «Джузеппе Меацца». Группа вооруженных фанатов миланского клуба, среди которых был 35-летний почивший фанат, остановила фургон, в котором передвигались неаполитанские тиффози. После этого между поклонниками двух команд случилась драка, во время которой несколько фанатов «Наполи» получили ножевые ранения. Водитель фургона сбил одного из болельщиков черно-синих и пытался скрыться с места преступления.